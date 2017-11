Bayern : Lewandowski veut du "sang frais" « Par Romain Rigaux - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Robert Lewandowski (29 ans, 11 matchs et 11 buts en Bundesliga cette saison) juge le Bayern Munich vieillissant. Dans une interview accordée à Reuters, l'attaquant polonais estime que le club bavarois doit renouveler son effectif. "Pour le moment, nous avons vraiment une bonne équipe, mais les joueurs vieillissent. Nous arrivons aujourd’hui à en remplacer certain, comme Kimmich par exemple, très bon à sa nouvelle position, qui montre qu’un jeune joueur peut être un successeur de qualité à un joueur aussi merveilleux et expérimenté que Philipp Lahm", a constaté l'ancien buteur de Dortmund. "Si on regarde les derniers transferts et les montants que les clubs ont payé pour certains joueurs, si le Bayern veut rivaliser, il doit être plus créatif pendant le mercato, a-t-il assuré. Nous ne devons pas nous faire d'illusion, chaque club veut recruter un grand joueur tous les deux ou trois ans, pour renouveler l'équipe, amener du sang frais et de nouvelles qualités." Le Bayern pourrait notamment se séparer de Le Bayern pourrait notamment se séparer de Franck Ribéry (34 ans) en fin de saison.

