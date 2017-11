CdL : le tirage des 8es de finale !

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de la Ligue se déroulait ce mercredi midi à l'Hôtel de ville de Bordeaux. Pendant que le PSG ira à Strasbourg, Monaco recevra Caen. Déplacements pour Marseille et Lyon, qui joueront respectivement à Rennes et Montpellier. Derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux. Les matchs se joueront les 12 et 13 décembre.

Le programme des 8es de finale :

Monaco - Caen

Angers - Metz

Strasbourg - Paris SG

Toulouse - Bordeaux

Lille - Nice

Amiens - Tours (L2)

Montpellier - Lyon

Rennes - Marseille