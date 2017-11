PSG : Marquinhos vole au secours de Neymar « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) se retrouve logiquement au centre de toutes les attentions. Alors que son attitude a été parfois pointée du doigt, notamment dans ses relations avec Unai Emery (voir article 9h31), son partenaire Marquinhos (23 ans, 8 matchs en L1 cette saison) l'a défendu devant les médias. "Neymar est un joueur différent, c’est une star. Il est donc la cible d’autres joueurs, de la presse, de supporters. Tout comme les autres grands joueurs, il ne pourra pas faire l’unanimité. Il y a ceux qui ne l’aiment pas et ceux qui l’admirent. L’important est d’avoir de la personnalité pour supporter tout cela. Neymar a une mentalité saine. Il est important pour la sélection, et nous essayons de l’aider dans son adaptation à Paris. Mais je crois qu’il est adapté à la ville, au club, il est venu chercher des titres et c’est un joueur très important", a commenté le défenseur central. Neymar appréciera sûrement le soutien de son compatriote. Neymar appréciera sûrement le soutien de son compatriote.

News lue par 3559 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+