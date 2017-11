Barça : Suarez valide la piste Coutinho « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Orphelin de Neymar (voir brève 9h20), l'attaquant du FC Barcelone Luis Suarez (30 ans, 8 matchs et 3 buts en Liga cette saison) se verrait bien oublier son ancien partenaire avec le recrutement du milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho (25 ans, 5 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Pour El Mundo Deportivo, l'Uruguayen a validé l'éventuel recrutement du Brésilien. "Oui, je lui parle car j'ai une bonne relation avec lui. Il veut venir ici car c'est un joueur avec des ambitions et tous les joueurs veulent être à Barcelone. Il a eu un moment très difficile, mais en tant que professionnel, il a continué à montrer qu’il était un bon joueur. (...) Je le connais comme personne et comme joueur car j’ai joué avec lui mais ce que peut apporter Coutinho, tout le monde le sait. C’est un joueur qui est à un grand niveau", a assuré Suarez. Si le Barça a prévu de revenir à la charge pour Coutinho cet hiver, Liverpool pourrait, comme l'été dernier, bloquer son départ. Si le Barça a prévu de revenir à la charge pour Coutinho cet hiver, Liverpool pourrait, comme l'été dernier, bloquer son départ.

