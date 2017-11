Lyon : Gomis voit très haut pour cette équipe « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant de Galatasaray Bafétimbi Gomis (32 ans, 11 matchs et 11 buts en championnat cette saison) était présent à Geoffroy-Guichard dimanche lors de la démonstration lyonnaise (5-0) en Ligue 1. Et l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille a été emballé par la performance des Gones. "Lyon est un club européen qui a des joueurs de classe mondiale et Saint-Etienne est un club qui travaille bien, qui essaie de faire jouer les jeunes. Oui, sur le terrain, il y avait une différence de talent, d’expérience. Lyon est une équipe qui joue le titre et l’ASSE qui lutte avec ses moyens en faisant un travail remarquable. Mais une classe les sépare", a analysé Gomis pour le quotidien régional Le Progrès. S'il sera compliqué de jouer le titre, Lyon s'impose effectivement comme un prétendant sérieux au podium. S'il sera compliqué de jouer le titre, Lyon s'impose effectivement comme un prétendant sérieux au podium.

