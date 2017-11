OM : Amavi sous le charme du soldat Gustavo « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé en prêt en provenance d'Aston Villa cet été, le latéral gauche Jordan Amavi (23 ans, 8 matchs en L1 cette saison) s'est imposé comme un titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille. Pour le média Le Phocéen, le jeune talent français s'est confié sur l'importance du milieu de terrain Luiz Gustavo (30 ans, 10 matchs et 3 buts en L1 cette saison) au sein du groupe olympien. "Quand il est arrivé, le seul mot qu'il disait c'était 'les duels, les duels'. C'est un soldat, ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça au milieu de terrain. Maintenant, il a le brassard, c'est vrai qu'il nous parle, il nous dit quoi faire. Il se débrouille pas mal. Il parle français, c'est une langue très dure et je suis très étonné qu'il arrive à le parler aussi vite. Ça nous fait du bien des joueurs comme ça", a apprécié l'ancien Niçois. Par son apport sur le terrain et sa personnalité, le Brésilien est déjà un patron à l'OM. Par son apport sur le terrain et sa personnalité, le Brésilien est déjà un patron à l'OM.

