PSG : Mbappé, le conseil de Cavani

Nouveaux coéquipiers au Paris Saint-Germain, les attaquants Edinson Cavani (30 ans, 11 matchs et 13 buts en L1 cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 avec Paris SG cette saison) apprennent à se connaître depuis le début de la saison. Impressionné par les qualités du jeune talent français, l'Uruguayen lui a tout de même glissé un conseil.

"Moi je lui dirais que le football c'est... de la tactique. Ça pourrait le faire évoluer en un joueur plus complet. Je pense que la tactique est très importante pour un joueur et ça pourrait être mon conseil. En dehors du terrain, il est humble, c'est un bon garçon. Il est jeune et a encore beaucoup à apprendre mais pas que du football, de la vie en général et c'est normal à son âge", a commenté Cavani pour le média Goal.

A 18 ans, Mbappé dispose d'une belle marge de progression en suivant les conseils de ses partenaires.