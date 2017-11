PSG : Emery a entendu Neymar, mais... « Par Romain Rigaux - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est plus un secret, les relations sont fraîches entre Unai Emery et Neymar au Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien ne porte visiblement pas une grande estime à son entraîneur et lui reprochait notamment ses séances vidéo trop longues. Selon L'Equipe, le technicien espagnol a eu vent des remarques de sa star et a raccourci les séquences depuis quelques jours. Un changement qui n'est pas sans conséquence. D'après le quotidien sportif, Emery a réduit de moitié le temps des séances mais veut toujours dire la même chose et beaucoup de joueurs ne comprennent plus ce que leur entraîneur attend d'eux. "Le fossé se creuse ainsi tout doucement avec une partie de plus en plus large de l'effectif", assurent nos confrères. Pour le moment, cela n'a pas de conséquences sur les résultats du PSG. Mais Emery pourrait se retrouver de plus en plus fragilisé d'ici la fin de la saison. Pour le moment, cela n'a pas de conséquences sur les résultats du PSG. Mais Emery pourrait se retrouver de plus en plus fragilisé d'ici la fin de la saison.

