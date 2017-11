EdF : Fekir, Dugarry a une crainte

Auteur d'un début de saison exceptionnel, Nabil Fekir (24 ans, 9 sélections et 1 but) a été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les rencontres amicales face au Pays de Galles et l'Allemagne, prévues les 10 et 14 novembre. Alors que le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais pourrait concurrencer Antoine Griezmann, Christophe Dugarry a émis un petit bémol.

"Je me dis qu’il doit jouer à la place de Griezmann. Ça ne me pose pas de problème, étant donné qu’il est dans un moment un peu délicat avec l’Atletico Madrid. Mais je me demande dans quel système, dans quelle animation. Rentrer dans cette équipe de France me paraît compliqué, parce que je ne vois pas d’identité de jeu. Je le vois bien en club, mais j’ai du mal à imaginer qu’on puisse le retrouver avec les mêmes qualités qu’à Lyon. Je trouve le style de l’équipe de France tellement peu défini", a analysé le consultant sur les ondes de RMC.

"Il tirera peut-être son épingle du jeu, parce qu’il a un talent incroyable, mais comment être performant dans cette équipe, alors qu’elle n’a pas d’identité de jeu ? J’ai envie de le voir, mais j’ai peur que le collectif de cette équipe ne lui permette pas d’être aussi performant qu’il ne l’est à Lyon", a poursuivi le champion du monde 1998.