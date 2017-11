PSG : un rêve nommé Kroos ?

PSG : un rêve nommé Kroo s ? Par Youcef Touaitia - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Thiago Motta devrait bien prendre sa retraite à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain espère recruter un milieu de terrain de grande qualité l’été prochain. Outre Jorginho (Naples) et N'Golo Kanté (Chelsea), le club de la capitale française serait également sur les rangs pour recruter... Toni Kroos (27 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) ! "Le Paris Saint-Germain adore Toni Kroos. Ils ont deux objectifs, l’un avec Jan Oblak et l’autre est Kroos. Ils ne sont pas près de lâcher le morceau, mais au final, c’est juste une question d’argent", a indiqué le journaliste espagnol Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito TV. Pour cela, il faudra se montrer très convaincant car le Real Madrid n’a pas l’intention de céder son champion du monde allemand. Pour cela, il faudra se montrer très convaincant car le Real Madrid n’a pas l’intention de céder son champion du monde allemand.

