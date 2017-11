EdF : DD, Karembeu ne comprend pas les critiques « Par Youcef Touaitia - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qualifiée pour la Coupe du monde en Russie, l'équipe de France dispose d'un des effectifs les plus riches sur la scène internationale. Malgré la qualité des joueurs appelés par Didier Deschamps ces derniers mois, de nombreux amoureux des Bleus se disent déçus par le niveau de jeu affiché. Des critiques que ne comprend pas l'ex-international tricolore, Christian Karembeu. "On peut toujours critiquer. Mais à partir du moment où on a les trois points... C'est comme ça. Dans tous les autres pays, quand on est qualifié, on est heureux. En France, on n'est jamais content", a expliqué le champion du monde 1998 pour Goal. Reste qu'une qualification pour un Mondial reste la moindre des choses pour une nation dotée d'un vivier aussi important que la France... Reste qu'une qualification pour un Mondial reste la moindre des choses pour une nation dotée d'un vivier aussi important que la France...

