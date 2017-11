ASSE : Perrin pense déjà à sa reconversion

S'il reste un des tauliers de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin (32 ans, 8 matchs en L1 cette saison) pense déjà à sa future reconversion au sein des Verts. Mais le défenseur n'a pas encore une idée précise de ce qu'il souhaite faire.

"Il reste à définir un poste qui me plaise et qu’on se mette d’accord avec le club, mais c’est un peu tôt pour en parler. Je sais que ça va vite arriver, pourtant. Je souhaite jouer le plus longtemps possible, tant que mon corps me le permettra et que le club voudra bien de moi sportivement", confie ainsi le capitaine stéphanois à France Football.

Perrin est aujourd'hui lié au club du Forez jusqu'en 2020.