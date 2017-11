EdF : Koscielny dira stop après le Mondial « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cadre de l'équipe de France, Laurent Koscielny (32 ans, 8 matchs en Premier League cette saison) voit toutefois la charnière Raphaël Varane-Samuel Umtiti prendre de l'importance chez les Bleus. De quoi pousser le défenseur d'Arsenal à vouloir prendre sa retraite internationale à l'issue de la prochaine Coupe du monde. "J'ai 32 ans, il me reste encore quelques années devant mois mais ce sont peut-être mes derniers mois en équipe de France, a ainsi indiqué l'ancien Lorientais ce mardi en conférence de presse. J'essaie de profiter au maximum de ces moments. Je suis plus proche de la fin que du début. La nouvelle génération commence à s'imposer en équipe de France mais il y a quelques anciens qui résistent." "L'âge fait aussi que cette décision est à prendre, a poursuivi Koscielny. J'ai fait ce que je devais faire en équipe de France. Il me reste six mois pour m'épanouir et prendre le maximum de souvenirs, comme dirait ma femme. On prend ce qu'on peut jusqu'en juin." Le défenseur compte aujourd'hui 49 sélections en équipe de France. Le défenseur compte aujourd'hui 49 sélections en équipe de France.

