Chelsea : David Luiz, la faute à Diego Costa ?

Non retenu pour affronter Manchester United le week-end dernier, David Luiz (30 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison) connaît une relation tendue avec son entraîneur Antonio Conte. La raison ? En plus d'une sortie ratée la semaine dernière contre la Roma en Ligue des Champions (0-3), le défenseur brésilien paierait aussi son amitié avec Diego Costa, brouillé lui aussi avec le manager de Chelsea et parti depuis à l'Atletico Madrid, à en croire les informations du Times.

Par ailleurs, l'ancien Parisien aurait également remis en cause les choix tactiques de l'Italien quelques jours plus tôt à l'entraînement. Evidemment, ça plus ça plus ça, c'est trop pour Conte qui a décidé de sanctionner sportivement son joueur.