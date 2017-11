Lyon : Aulas aurait bluffé pour Genesio...

Le 9 octobre dernier, Jean-Michel Aulas donnait 6 matchs à Bruno Genesio pour redresser l'Olympique Lyonnais. Avec 6 victoires consécutives, dont un 5-0 à Saint-Etienne, l'entraîneur des Gones a répondu au-delà des espérances de son président. Alors justement, qu'en pense ce dernier ?

"Au départ, c’était pour gagner du temps, avance ainsi JMA dans L'Equipe. J’avais la conviction qu’on était dans le vrai. On avait seulement perdu chez le PSG (0-2), et si on avait peu gagné par ailleurs, il s’était toujours passé quelque chose. Je trouvais disproportionnée l’analyse négative autour du club. J’avais rencontré nos supporters, et on avait convenu qu’avec six matchs de suite on aurait plus de recul."

Un simple coup de bluff donc ?