Rennes : Létang avait bien menti...

Le 07/11/2017

Il y a trois semaines, on annonçait déjà l'arrivée d'Olivier Létang à la tête du Stade Rennais. Le nouveau président délégué et manager général du club breton avait pourtant démenti tout contact à l'époque. Un épisode sur lequel l'ancien dirigeant parisien est revenu ce mardi. "C'est quelque chose qui m'a gêné et qui a été probablement difficile à vivre pour les gens en interne car il y avait du doute, une instabilité, donc c'est bien qu'une situation soit arrêtée et claire et de passer à l'étape suivante, a expliqué Létang devant la presse. Les choses se sont faites très rapidement, ce n'était pas quelque chose de programmé. Les premiers contacts ont été noués juste avant, peut-être une semaine plus tôt (avant les fuites dans la presse). J'avais une vraie volonté de rejoindre ce projet en partageant beaucoup de choses en commun avec les hommes que j'ai rencontrés, donc ça a été pour moi comme une évidence." Donc quand Létang affirme ne pas avoir pris contact avec Blanc ( voir la brève de 13h51 ), on n'est pas obligé de le croire...

