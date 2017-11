Rennes : Létang reste discret pour Gourcuff « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé président délégué et manager général du Stade Rennais, Olivier Létang s'est exprimé face à la presse ce mardi midi. Le nouvel homme fort de l'équipe dirigeante du club breton a notamment évoqué le cas de l'entraîneur Christian Gourcuff. "Je ne l'ai pas encore rencontré. Je dois avoir un échange avec lui en fin d'après-midi et je ne peux pas aborder la question maintenant. Il y a des choses qui ont été dites et la meilleure des solutions est de pouvoir se parler, échanger. Je me dois de le rencontrer. Je ne m'attends à rien et je préfère garder ce que j'ai en tête pour l'échange de tout à l'heure", a répondu l'ancien dirigeant parisien. A priori, l'avenir de Gourcuff chez les Rouge et Noir semble déjà scellé... A priori, l'avenir de Gourcuff chez les Rouge et Noir semble déjà scellé...

