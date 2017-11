Atletico : le rendement de Griezmann agace

Avec 3 buts seulement en 13 matchs toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann (26 ans) réalise un début de saison des plus moyens. Et son rendement commence à faire grincer des dents à l'Atletico Madrid. En plus de son entraîneur Diego Simeone, qui regrettait ne pas avoir de joueur au sein de son équipe capable à lui seul de faire gagner les Colchoneros (voir la brève du samedi 4/11), la direction madrilène attendrait elle aussi davantage du Français, qui dispose du plus gros salaire de l'effectif avec 10 millions d'euros annuels, et pas en mesure de porter les siens en cette période délicate (4e place en Liga, 3e du groupe C en Ligue des Champions).

Il se dit en coulisses, comme le rapporte le quotidien AS, que le retour de Diego Costa en janvier prochain est déjà très attendu...