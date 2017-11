OM : Zambo Anguissa rend hommage à Gustavo

Depuis le passage de l'Olympique de Marseille en 4-2-3-1, le milieu de terrain André-Franck Zambo Anguissa (21 ans, 12 matchs en L1 cette saison) s'est imposé comme un titulaire dans l'entrejeu phocéen. Associé à Luiz Gustavo (30 ans, 10 matchs et 3 buts en L1 cette saison), le Camerounais a rendu un vibrant hommage au Brésilien.

"Je progresse beaucoup et je prends du plaisir à ses côtés, il a tellement d'expérience, il me parle beaucoup. Je me sens relâché, je sais que je peux faire des efforts et qu'il va m'aider, sur le plan offensif ou défensif. Si j'hésite à monter, il me dit 'je suis là, vas-y', ce sont des petits détails mais ils comptent énormément, ça va tellement vite", a apprécié Zambo Anguissa pour La Provence.

En l'espace de quelques semaines, Gustavo est déjà devenu incontournable à l'OM.