Lyon : Aulas encense ses recrues

Après un début de saison poussif, l'Olympique Lyonnais reste sur une belle série de 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Au moment d'effectuer un premier bilan, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a encensé le recrutement réalisé par son équipe.

"Sur le recrutement, on le constate aujourd'hui, il faut vraiment féliciter Florian Maurice, ainsi que Bruno. Conseillés, d'un côté, par Gérard Houllier, de l'autre, par Bernard Lacombe, ils ont réussi : on sent tellement de talent dans l'équipe. Il y a un ADN, à Lyon, qui s'étend aux jeunes joueurs que l'on recrute. Tous les jeunes joueurs de l'effectif ne sont pas tous formés chez nous, mais ils s'imprègnent de la culture du club. C'est peut-être ce qui m'a fait le plus plaisir dimanche", a confié Aulas au quotidien L'Equipe.

Après la démonstration à Saint-Etienne (5-0) en Ligue 1, le boss de l'OL est sur un nuage.