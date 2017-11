Real : la presse madrilène épingle Benzema

Si Zinedine Zidane et son président Florentino Perez ont récemment fait entendre leur voix pour le défendre, Karim Benzema (29 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) traverse une mauvaise passe au Real Madrid. Sorti sous les sifflets dimanche lors de la victoire 3-0 face à Las Palmas, l'attaquant français est aussi épinglé par la presse madrilène.

Dans leurs clubs actuels, les anciens pensionnaires de la Maison Blanche "Higuain, Chicharito, Morata et Mariano marquent plus que Benzema", écrit ainsi en Une ce mardi le quotidien madrilène AS. Pas faux...