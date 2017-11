PSG : Favre s'emballe pour Draxler « Par Damien Da Silva - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Utilisé dans un rôle de relayeur cette saison par Unai Emery, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Julian Draxler (24 ans, 10 matchs et 2 buts en L1 cette saison) étonne en enchaînant les belles performances. Saluant l'idée du technicien parisien, l'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre a encensé l'international allemand. "Le PSG est probablement meilleur que jamais. Avec Neymar et Kylian Mbappé, ils ont deux joueurs fantastiques. Mais un autre joueur représente une grande surprise pour moi : Julian Draxler. Unai Emery lui a trouvé un nouveau rôle, quelque peu inhabituel, qu’il remplit jusqu’à présent parfaitement. (...) Le fait est que Draxler est un grand joueur qui peut devenir une star absolue s’il continue ainsi et si on lui donne confiance. Il l’obtient maintenant au PSG, mais aussi avec Joachim Löw en équipe nationale", a estimé le Suisse pour Sportbuzzer. Reste à savoir si Draxler conservera la confiance d'Emery après le retour de blessure de Thiago Motta. Reste à savoir si Draxler conservera la confiance d'Emery après le retour de blessure de Thiago Motta.

