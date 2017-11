OM : les supporters contre-attaquent pour Evra « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pointés du doigt par la direction marseillaise qui cherche à identifier les coupables pour les sanctionner, les supporters marseillais se défendent ce mardi dans les colonnes de La Provence suite à l'incident Patrice Evra (36 ans, 4 matchs en L1 cette saison). Les Fanatics assurent n'avoir fait que répondre aux provocations du défenseur olympien. "Monsieur Evra n’a jamais été la cible d’insultes racistes. Quiconque connaît un minimum le mouvement supporter marseillais ne sera pas dupe et comprendra à quel point cette accusation est absurde. (…) Les supporters qui sont descendus de la tribune l’ont fait en réaction aux provocations de M. Evra qui a tiré le ballon sur eux et leur a demandé de venir en découdre, avance le groupe dans un communiqué. Laisser penser que les supporters descendus sur la pelouse ont fait 40 heures de bus juste pour insulter un joueur est aussi stupide qu’infondé. Ce sont des passionnés de l’OM avant tout, non des pseudo-supporters." Il y a évidemment à prendre et à laisser dans cette réponse des Fanatics. Il y a évidemment à prendre et à laisser dans cette réponse des Fanatics.

