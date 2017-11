Lyon : Fekir s'exprime sur son avenir Par Damien Da Silva - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillant sur ce début de saison avec l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison) va logiquement susciter à l'avenir l'intérêt de grands clubs européens, comme le FC Barcelone qui le surveille (voir ici). Sous contrat jusqu'en juin 2020, l'international français s'est exprimé sur son avenir. "Quand on est Lyonnais, le seul club français attirant reste Lyon. Il n’y en a pas un autre qui me tente plus que ça. (...) L’Espagne et l’Angleterre. Ce sont deux championnats très attractifs, sans temps mort, où l’on aime le ballon. Techniquement, c’est propre. C’est le top ! En Espagne, même les petites équipes n’ont pas peur de jouer. Moi, j’aime le jeu, le beau jeu. Les équipes qui sont uniquement dans le duel ne m’intéressent pas. Ce n’est pas ça le football. Chacun son style, après", a confié Fekir pour le quotidien régional Le Parisien. S'il continue sur le même rythme, le Tricolore devrait rapporter très gros à l'OL lors de son départ. S'il continue sur le même rythme, le Tricolore devrait rapporter très gros à l'OL lors de son départ.

