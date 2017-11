L1 : Cavani, Fekir ou Luiz Gustavo ?

On connaît les trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'octobre : il s'agit du Parisien Edinson Cavani (30 ans, 11 matchs et 13 buts en L1 cette saison), du Lyonnais Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison) et du Marseillais Luiz Gustavo (30 ans, 10 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Qui succédera au portier de l'OM Steve Mandanda, récompensé en septembre ? Pour voter, c'est ici :