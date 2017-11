ASSE : Rocheteau s'en prend à Fekir !

ASSE : Rocheteau s'en prend à Feki r ! « Par Eric Bethsy - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur du cinquième but de Lyon à Saint-Etienne (5-0) dimanche en championnat, Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison) a provoqué le public de Geoffroy-Guichard en lui montrant son maillot. Interrogé sur les ondes de RMC, le coordinateur sportif des Verts, Dominique Rocheteau, a critiqué l’attitude du capitaine lyonnais. "Ce geste, c’est un manque de discernement. Ce geste, quelque part, c’est un manque d’intelligence, a regretté le dirigeant stéphanois. Il faut réfléchir un petit peu, on est dans un contexte de derby, électrique. On sait comment ça se passe avec les supporters des deux clubs. C’est un geste provocateur, presque humiliant dans la mesure où il y a 5-0. Il doit être plus grand que cela." Du côté de l’OL ou de l’ASSE, cette célébration n’a pas fini de faire parler. Du côté de l’OL ou de l’ASSE, cette célébration n’a pas fini de faire parler.

