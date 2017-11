Arsenal : Lacazette, le choix de Wenger critiqué « Par Eric Bethsy - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme face à Liverpool (défaite 4-0) en août dernier, l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette (26 ans, 11 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) n’était pas titulaire lors de la défaite contre Manchester City (3-1) dimanche. En Angleterre, le choix du manager Arsène Wenger a notamment surpris le consultant Alan Shearer, qui ne comprend pas pourquoi le technicien se prive de sa recrue à 60 M€ dans les grands rendez-vous. "Il l’avait mis sur le banc à Anfield et encore aujourd’hui (dimanche), face à des rivaux. Quand vous dépensez 50 millions de livres sur un buteur, vous pensez qu’il va faire la différence lors des gros matchs. Il a marqué 6 buts en championnat, soit plus de deux fois le total de n’importe quel autre joueur d’Arsenal, a souligné l’ancien attaquant sur la BBC. Il a titularisé Alexis Sanchez, qui ne veut pas rester au club. Quel est le message pour Lacazette et ses coéquipiers ? Il a complètement le droit de venir frapper à la porte de Wenger demain et de dire: 'Tu ne m’aimes pas ou quoi ?'" Bien sûr, ce n’est pas le style de Lacazette. Mais nul doute que l’international français se pose des questions. Bien sûr, ce n’est pas le style de Lacazette. Mais nul doute que l’international français se pose des questions.

