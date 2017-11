VIDEO : F. Pogba en colère contre Garcia !

De retour de blessure, le défenseur polyvalent de l’AS Saint-Etienne Florentin Pogba (27 ans, 1 apparition en L1 cette saison), n’a pas apprécié les conditions de son entrée en jeu lors du derby perdu face à Lyon (5-0) dimanche. En effet, le Guinéen, qui a sûrement peur de se blesser à nouveau, s’est plaint de ne pas s’être suffisamment échauffé pendant l’interruption de la partie.

"Il me fait rentrer mon frère... Je me suis échauffé deux minutes, il me fait rentrer... Sur ma tête, je pète les plombs ! Nous on est là, ça fait trois ans qu'on joue ici...", a lâché le Stéphanois, dans des images révélées par Canal+ Sport. Vous l’aurez deviné, Florentin Pogba s’en prend à son entraîneur Oscar Garcia, arrivé cet été.