Lyon : Fekir, Aulas trouve ça "injuste" « Par Eric Bethsy - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours protecteur avec ses joueurs, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a évidemment défendu Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison). Selon le dirigeant, le capitaine des Gones, qui a célébré son doublé à Saint-Etienne (5-0) en montrant son maillot au public, n’est pas responsable de l’envahissement du terrain qui a suivi son geste. "C’est injuste de montrer du doigt Nabil, a estimé JMA sur OLTV. J’étais devant la télé donc cela me permet d’analyser avec sérénité mais aussi avec un peu d’aigreur d’estomac ce qui a été dit. Nabil n’a rien fait qui permette de justifier les manquements incroyables à la sécurité qui ont été mises en évidence à Geoffroy-Guichard. L’arrivée de nos supporters en cars a été houleuse, les fumigènes introduits dans le stade et les banderoles déployées pendant le match sont absolument incroyables et inappropriées. J’ai eu très mal en regardant ces images à distance." Fidèle à lui-même, Aulas n’a pas tardé à contre-attaquer... Fidèle à lui-même, Aulas n’a pas tardé à contre-attaquer...

