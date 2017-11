EdF (Espoirs) : Augustin, Ripoll rouvre la porte « Par Eric Bethsy - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour un manque de respect envers son sélectionneur Sylvain Ripoll (voir ici), Jean-Kévin Augustin (20 ans, 7 sélections et 4 buts avec les Bleuets) avait été exclu du rassemblement de l’équipe de France Espoirs en septembre dernier. Deux mois plus tard, l’attaquant du RB Leipzig a présenté ses excuses, ce qui n’a pas laissé le technicien insensible. "La démarche de Jean-Kévin est positive, a confié Ripoll. Pas seulement vis-à-vis de moi. Elle l'est aussi vis-à-vis du staff, de tous ses coéquipiers et de l'institution. C'est la première chose et c'est important. (...) Jean-Kévin fait de nouveau partie de ma réflexion. L'important est qu'il reste sur ce qu'il fait depuis le début de saison avec Leipzig. Mais une liste se construit et se mûrit des jours et des semaines à l'avance, en tenant compte de la continuité du travail qui a été accompli jusque-là." Non convoqué pour affronter la Bulgarie et la Slovénie les 9 et 13 novembre, pour les qualifications de l’Euro 2019, l’attaquant formé à Paris voit la porte se rouvrir. Non convoqué pour affronter la Bulgarie et la Slovénie les 9 et 13 novembre, pour les qualifications de l’Euro 2019, l’attaquant formé à Paris voit la porte se rouvrir.

News lue par 7397 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+