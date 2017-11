Lyon : Fekir ne comprend pas la polémique Par Eric Bethsy - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En montrant son maillot au public de Saint-Etienne (5-0) pour célébrer son doublé, le Lyonnais Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison) a provoqué l’envahissement du terrain par des fans stéphanois. Un geste très critiqué depuis dimanche soir, ce que l’international tricolore ne comprend pas, lui qui a vu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo effectuer cette célébration sans aucune conséquence. "Quand ils l’ont fait en Espagne, il n’y avait pas eu d’envahissement du terrain. Je ne comprends pas pourquoi cela fait tant polémique ici, mais je ne vais pas m’attarder là-dessus. Pour moi, c’est oublié, je passe à autre chose ici avec l’équipe de France, a réagi le Gone pour Le Progrès. (...) C’est ce qui donne la saveur au derby, ce qui fait son charme aussi. Maintenant, si on ne peut plus rien faire… Mieux vaut faire du théâtre ou autre chose." Autant dire que Fekir comprendrait encore moins une éventuelle sanction de la commission de discipline de la LFP. Autant dire que Fekir comprendrait encore moins une éventuelle sanction de la commission de discipline de la LFP.

