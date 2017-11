New York : le message d'adieu de Pirlo « Par Romain Rigaux - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Terminus pour Andrea Pirlo. A 38 ans, le milieu de terrain italien du New York FC met un terme à sa carrière sportive (voir la brève de 10h22). Classe sur le terrain et en dehors, le Transalpin a posté un beau message d'adieu sur les réseaux sociaux. "Je veux remercier les supporters, le staff et toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre. Merci à mes coéquipiers. Pas seulement parce que mon aventure à New York se termine, mais parce que ma carrière de footballeur s’achève, c’est pourquoi je veux saisir cette opportunité pour remercier ma famille et mes enfants pour leur soutien et tout l’amour qu’ils m’ont donné, chaque équipe pour laquelle j’ai eu l’honneur de jouer, chaque joueur avec qui j’ai eu l’honneur de jouer, toutes les personnes qui ont fait que ma carrière a été incroyable et enfin, tous les fans autour du monde qui m’ont apporté leur soutien. Vous serez toujours à mes côtés et dans mon coeur", a écrit Pirlo. Les amoureux du ballon rond n'oublieront pas l'Architetto. Les amoureux du ballon rond n'oublieront pas l'Architetto.

