TFC : Diop impressionné par Cavani

Titulaire indiscutable à Toulouse, le défenseur central Issa Diop (20 ans, 9 matchs et 2 buts en L1 cette saison) réalise un bon début de saison. A l’occasion de sa participation à la rubrique les "36 de Maxifoot", le jeune talent a désigné le buteur du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (30 ans, 11 matchs et 13 buts en L1 cette saison) comme le joueur le plus chiant à défendre de la Ligue 1.

"Le plus chiant ? (il hésite) Cavani ! Pour un défenseur, il est très dur à marquer, on ne sait jamais où il est, il se déplace bien. C’est un grand attaquant, un grand buteur donc on sait que si on le lâche, il y a de grandes chances qu’il y ait but", nous a confié Diop.

Meilleur buteur de L1 avec Radamel Falcao, Cavani fait bel et bien trembler les défenseurs du championnat de France.