Chelsea : Milan se positionne pour Conte !

Chelsea : Milan se positionne pour Cont e ! « Par Romain Rigaux - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir investi plus de 200 millions d'euros l'été dernier, le Milan AC ne s'attendait sans doute pas à pointer à la 7e place de Serie A après 12 journées, à 21 points de Naples, leader du championnat. Ces mauvais résultats alimentent les débats concernant l'avenir de l'entraîneur Vicenzo Montella, annoncé sur la sellette, depuis plusieurs semaines. Si la presse italienne annonçait la possible arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc prochainement, l'ancien milieu milanais ne pourrait assurer l'intérim qu'une saison. En effet, Sky Sport Italia annonce des discussions engagées avec Antonio Conte il y a deux semaines. Pour lancer réellement son projet, le club lombard a besoin d'un entraîneur expérimenté, de renommée internationale et qui a déjà fait ses preuves. Conte correspond parfaitement au coach ciblé, surtout qu'il n'a pas caché qu'un retour en Italie ne lui déplairait pas alors que sa vie à Chelsea n'est pas un long fleuve tranquille malgré ses belles performances et son titre de champion d'Angleterre. Conte correspond parfaitement au coach ciblé, surtout qu'il n'a pas caché qu'un retour en Italie ne lui déplairait pas alors que sa vie à Chelsea n'est pas un long fleuve tranquille malgré ses belles performances et son titre de champion d'Angleterre.

