Man Utd : Fellaini pointe ses anciens crampons

Marouane Fellaini (29 ans, 7 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) a trouvé la raison de ses performances décevantes ces dernières saisons : ses chaussures. Selon The Sun, le milieu de terrain de Manchester United attaque son ancien équipementier New Balance, affirmant que ses crampons "de mauvaise qualité" lui faisaient mal et ont eu un "impact sur ses performances".

L'international belge réclame 2,3 millions d’euros de dommages et intérêts à la marque américaine, qui s'est défendue en affirmant que le Diable Rouge trouvait ses crampons "parfaits" et en avait même demandé douze paires de plus.