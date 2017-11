PSG : Neymar-Cavani, l'avis de Govou

Plusieurs semaines après le "penaltygate" contre l'Olympique Lyonnais (2-0), les attaquants du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 12 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 16 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) se sont rabibochés. Logique selon Sydney Govou, qui estime d'ailleurs que l'Uruguayen est assez intelligent pour cohabiter avec le Brésilien.

"Cavani plus libéré sans Neymar ? Non. Il sera toujours meilleur avec Neymar. Après, la relation dans le foot, c’est quelque chose d’inné ou pas. J’ai eu des amis avec lesquels je m’entendais très bien en dehors du terrain et moins dessus, car on n’avait pas la même vision du foot. Ces deux-là n’ont pas la même façon de voir le foot. Mais Cavani est intelligent et il fera en sorte que ça se passe bien", a estimé le consultant pour le quotidien Le Parisien.