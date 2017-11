KAS Eupen : Makelele nommé entraîneur (off.) « Par Romain Rigaux - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entraîneur adjoint à Swansea depuis le début de l'année, Claude Makelele a quitté le club gallois pensionnaire de Premier League. L'ancien milieu de terrain français a trouvé un poste d'entraîneur principal en Belgique, où il vient de s'engager pour deux ans et demi avec la KAS Eupen. "Claude Makelele, qui était le 'moteur' de chacune des équipes où il a évolué, personnifie aussi bien l’engagement sur le terrain que l’esprit de fair-play en football. La KAS Eupen est convaincue que Claude Makelele pourra aider l’équipe ainsi que tout le club à atteindre ses objectifs par sa personnalité, son expérience et sa motivation au cours de ses deux ans et demi de contrat", peut-on lire dans un communiqué. Pour sa deuxième expérience sur un banc, après un passage décevant à Bastia, Makelele a choisi un challenge difficile puisque sa nouvelle équipe occupe la dernière place du championnat belge avec deux victoires, quatre nuls et huit défaites depuis le début de la saison. Pour sa deuxième expérience sur un banc, après un passage décevant à Bastia, Makelele a choisi un challenge difficile puisque sa nouvelle équipe occupe la dernière place du championnat belge avec deux victoires, quatre nuls et huit défaites depuis le début de la saison.

