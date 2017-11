L1 : Monaco en avance sur la saison passée !

L1 : Monaco en avance sur la saison passé e ! « Par Youcef Touaitia - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Monaco a bien plus de mal en Ligue des Champions cette saison, en revanche, le club princier garde le cap en Ligue 1. Et pour cause, le champion de France en titre est en avance sur le dernier exercice après seulement 12 journées. En effet, l'ASM, actuellement positionnée à la 2e place, comptabilise 28 points (9 victoires, 1 nul, 2 défaites). C'est deux unités de plus qu'il y a un an puisque les Monégasques avaient alors 26 points (8 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Au niveau des buts inscrits/encaissés, les chiffres ne sont pas très éloignés (36/15 en 2016-2017, 34/12 en 2017-2018). La seule différence, c'est que la saison passée, Nice, qui était leader à la même période avec 29 points, faisait une moins bonne impression que le Paris Saint-Germain, en tête du classement à l'heure actuelle avec 32 unités. Reste désormais à savoir si les hommes de Leonardo Jardim parviendront à suivre le rythme du club de la capitale jusqu'au bout. La seule différence, c'est que la saison passée, Nice, qui était leader à la même période avec 29 points, faisait une moins bonne impression que le Paris Saint-Germain, en tête du classement à l'heure actuelle avec 32 unités. Reste désormais à savoir si les hommes de Leonardo Jardim parviendront à suivre le rythme du club de la capitale jusqu'au bout.

