Allemagne : Köpke incite Trapp à quitter Paris « Par Youcef Touaitia - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une seconde partie de saison 2016-2017 de très haute volée, Kevin Trapp (27 ans) n'a pas réussi à convaincre Unai Emery d'en faire le gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Régulièrement appelé en sélection, notamment en raison des pépins physiques de Manuel Neuer, l'Allemand pourrait ne pas être appelé pour la Coupe du monde en Russie si sa situation n'évolue pas, assure son prédécesseur, Andreas Köpke. "Kevin a fait un très bon premier match international contre le Danemark en mai dernier, il a fait alors un pas en avant, mais il est clair que cela va être problématique s’il ne joue pas, a confié l'ancien portier de l'Olympique de Marseille, désormais entraîneur des gardiens de la Nationalmannschaft, pour Kicker. La décision d’un transfert lui revient. Mais s’il ne joue pas, il sera difficile de le retenir." Un vrai gâchis, d'autant plus que derrière Neuer et Marc-André ter Stegen, la place de numéro 3 est accessible au regard des performances moins brillantes de Bernd Leno avec le Bayer Leverkusen ces derniers mois. Un vrai gâchis, d'autant plus que derrière Neuer et Marc-André ter Stegen, la place de numéro 3 est accessible au regard des performances moins brillantes de Bernd Leno avec le Bayer Leverkusen ces derniers mois.

News lue par 8427 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+