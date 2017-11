Real : l'improbable rumeur Ibrahimovic... « Par Youcef Touaitia - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours en convalescence suite à sa terrible blessure au genou droit en avril dernier, Zlatan Ibrahimovic (36 ans) n'est plus très loin d'un retour à Manchester United. Et malgré son âge avancé, l'attaquant suédois fait toujours saliver. D'après les informations de Diario Gol, Florentino Pérez songerait à l'attirer au Real Madrid cet hiver afin d'en faire une doublure de Karim Benzema, qui traverse une période compliquée. Avec les ventes d'Alvaro Morata à Chelsea et de Mariano à l'Olympique Lyonnais, le club espagnol n'a pas de véritable avant-centre remplaçant et le président merengue voit en Ibrahimovic la solution idéale afin de rectifier cette anomalie. Alors que la rumeur paraît déjà improbable, on voit mal José Mourinho se séparer du Scandinave puisque les Red Devils ont un problème assez semblable, Romelu Lukaku ne trouvant plus le chemin des filets depuis plus d'un mois.

