Lyon : Romain Thomas encense Mariano « Par Youcef Touaitia - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alexandre Lacazette parti à Arsenal, l'Olympique Lyonnais a décidé de miser sur Mariano (24 ans, 12 matchs et 9 buts en L1 cette saison) pour son attaque. Un profil différent mais pas forcément moins bon de l'avis de Romain Thomas (29 ans, 12 matchs en L1 cette saison). Pour le défenseur central d'Angers, le Dominicain est même un atout majeur pour les Gones. "Il a un esprit de gagneur et il est très puissant. Ça va très vite et il recherche le but à chaque fois. Au pressing, c'est impressionnant, il vient vous harceler, vient harceler le gardien. Et puis, quand on le chatouille un peu, il va revenir pour te mettre un brin encore plus fort. Il amène autre chose, de la puissance, de la profondeur. Ce n'est pas un grand technicien comme Lacazette, mais il a plus la grinta. Il est très, très intéressant", a analysé le joueur du SCO pour L'Equipe. C'est sûr, Mariano ne triche pas et se met minable sur chaque action. Une vraie qualité. C'est sûr, Mariano ne triche pas et se met minable sur chaque action. Une vraie qualité.

News lue par 8445 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+