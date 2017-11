PSG : Rabiot en sentinelle, Benarbia n'aime pas « Par Youcef Touaitia - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Daniel Riolo valide le repositionnement d'Adrien Rabiot au poste de sentinelle (voir la brève d'hier à 22h21), Ali Benarbia pense lui le contraire. De l'avis de l'ancien milieu de terrain, l'international tricolore n'est pas assez discipliné pour jouer devant la défense au Paris Saint-Germain. "Il a cette capacité pour le faire, oui. Mais ce joueur-là, il a des freins. Notamment au poste de sentinelle, c’est un joueur qui va très vite, qui a une super patte gauche avec une bonne frappe que n’a ni Motta, ni Verratti. Et en plus il sait accompagner offensivement. Pour moi, il est meilleur en relayeur. C’est un gratteur de ballon, mais ça ne sera jamais un Busquets ou un Motta dans le sens où lui peut exploser devant le but. Il n’a pas cette discipline pour jouer en 6 car parfois il joue contre nature, car il ne prend pas plaisir à être dans ce positionnement. Ce n’est pas un milieu défensif", a évoqué Benarbia sur les ondes de RMC. Pourtant, les meilleures prestations de Rabiot l'ont été à ce poste de numéro 6. Et comme Casemiro au Real Madrid, rien ne l'empêche de tenter sa chance de loin... Pourtant, les meilleures prestations de Rabiot l'ont été à ce poste de numéro 6. Et comme Casemiro au Real Madrid, rien ne l'empêche de tenter sa chance de loin...

