PSG : son avenir, Areola verra plus tard

Par Romain Rigaux - Le 06/11/2017

Désormais bien installé au poste de gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola (24 ans, 12 matchs en L1 cette saison) enchaîne les performances sérieuses cette saison. Pas suffisant toutefois pour pousser le Paris SG à lui proposer dès à présent une prolongation de son contrat, qui se termine en juin 2019. Mais il ne s'inquiète pas. "On ne m'en a pas proposé une, alors on verra plus tard. Quand les discussions arriveront, on en parlera. Ce que je veux, c'est continuer à jouer. Si le PSG me permet de continuer à jouer, bien sûr que je resterais", a confié Areola sur le plateau de Tribune Sports sur beIN Sports. A la recherche d'un nouveau gardien l'été dernier, le PSG changera-t-il d'avis en faisant désormais confiance à Areola pour l'avenir ?

