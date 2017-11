Lyon : A. Lopes - "Fekir ? Demandez à Messi" Par Romain Rigaux - Le 06/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne (5-0) dimanche soir, le terrain a été envahi durant la rencontre après une célébration de Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison). Après la rencontre, le gardien lyonnais Anthony Lopes (27 ans, 12 matchs en L1 cette saison) a défendu son coéquipier en comparant son geste à celui de Lionel Messi lors du Clasico en avril dernier. "De la provocation de Nabil ? Il faut demander à Messi qui a fait la même à Bernabeu. Il y a eu aussi le résultat. A 5-0, les supporters stéphanois étaient déjà chauds. Cela a ajouté à cela. Il a fêté son but comme il en avait envie. Il ne faut pas s'attarder sur cela. Il y a eu des déclarations avant le match mais il ne faut pas enlever ce qui fait le charme du derby. S'il n'y a pas cela, il n'y a plus autant de saveur comme les années précédentes", a déclaré le portier des Gones. En août dernier, Cristiano Ronaldo avait répondu à la célébration de Messi en la reproduisant. Et il n'y avait pas eu d'envahissement de terrain en Espagne lors de ces deux épisodes... En août dernier, Cristiano Ronaldo avait répondu à la célébration de Messi en la reproduisant. Et il n'y avait pas eu d'envahissement de terrain en Espagne lors de ces deux épisodes...

News lue par 2675 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+