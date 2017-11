Lyon : Fekir ne regrette pas son geste « Par Eric Bethsy - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir inscrit le cinquième but de Lyon à Saint-Etienne (5-0) ce dimanche, Nabil Fekir (24 ans, 11 matchs et 11 buts en L1 cette saison) a chambré le club stéphanois en montrant son maillot au public de Geoffroy-Guichard. Malgré les tensions causées, le milieu offensif ne regrette rien. "Il n'y avait aucune méchanceté, j'ai célébré mon but comme ça, c'est tout. Peut-être que ce n'était pas un geste à faire, comme il y avait 5-0 ils étaient énervés. Mais ça reste du football. Ça aurait été mieux si je ne l'avais pas fait. Après, cela a amené un petit peu de piment aussi. Mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça, a réagi le capitaine de l'OL au micro de Canal+. Si je regrette ? Non, je ne regrette pas le geste." Cette célébration était pourtant inutile... La provocation de Fekir



