L1 : St Etienne 0-5 Lyon (fini) Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la suite d’une très longue interruption après une provocation de Nabil Fekir, ce derby a été finalement jusqu’à son terme. Auteur d’une superbe performance, Lyon a humilié Saint-Etienne (5-0) en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Dans une superbe ambiance à Geoffroy-Guichard, les deux équipes voulaient en découdre, mais la partie était interrompue après 30 secondes de jeu en raison d’un épais brouillard à cause des fumigènes. 7 minutes plus tard, ce derby se lançait enfin ! Immédiatement, les Verts se procuraient la première occasion du match avec un duel perdu par Hamouma face à Lopes. Dans la foulée, Depay punissait l’ASSE sur un contre d’un tir enroulé au second poteau (0-1, 11e). Hamouma se troue totalement sur le corner qui a entraîné ce but ! Par la suite, les débats étaient de plus en plus musclés et les Gones étaient proches du break avec une volée de Depay détournée par Ruffier. Après un moment de flottement, les Lyonnais repartaient vers l’avant et Fekir profitait de l’attentisme de Lacroix pour doubler la mise d’une frappe puissante croisée à l’entrée de la surface (0-2, 26e). Douche froide pour l’ASSE ! Sonnés, les Verts peinaient à réagir et se montraient très maladroits, à l’image de Soderlund, sur quelques situations chaudes dans la surface adverse. Dès le retour des vestiaires, les Lyonnais étaient à deux doigts de tuer ce match mais la volée de Traoré frôlait le poteau de Ruffier. Juste après, Lacroix découpait Fekir et était logiquement expulsé par l’arbitre ! A la suite de ce carton rouge, les esprits s’échauffaient avec plusieurs mauvais gestes des deux côtés. En supériorité numérique, l’OL enfonçait le clou avec un caviar de Tete pour Mariano, qui poussait le ballon dans le but vide (0-3, 58e). Deux minutes plus tard, Traoré avait l’occasion d’alourdir le score, mais Ruffier s’interposait. Ce n’était que partie remise ! Quelques minutes plus tard, le Burkinabé profitait d’un contre pour marquer son but d’une frappe enroulée (0-4, 64e). Quelle humiliation ! Malgré une légère réaction stéphanoise avec un coup-franc de Bamba, Fekir avait la balle du doublé mais perdait son duel après une offrande de Mariano. Mais en fin de match, le capitaine de l’OL se rattrapait en crucifiant Ruffier (0-5, 84e). Pour charrier, Fekir montrait son maillot aux supporters stéphanois et la situation s’envenimait avec l’envahissement du terrain ! Une provocation inutile qui déplaisait à Génésio et gâchait un peu la belle soirée lyonnaise avec une longue interruption du match... Après plus de 30 minutes, la partie reprenait et se terminait sur cette note amère. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+