Arsenal : A. Wenger - "qui peut les arrêter ?" « Par Eric Bethsy - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par Manchester City (1-3) ce dimanche en Premier League, le manager d’Arsenal Arsène Wenger a été impressionné par le niveau de son adversaire. A tel point que le technicien français se demande si les Citizens chuteront cette saison. "Quelqu'un peut-il les arrêter ? Ça va être difficile cette saison, a prévenu le Tricolore. La manière dont ils ont commencé, la qualité qu'ils ont… Mais on ne sait jamais. Si, en plus de cela, ils ont des décisions à domicile comme celles-ci, ils vont être inarrêtables." Beau joueur, Wenger regrette quand même un but accordé à Gabriel Jesus alors que le passeur David Silva était hors-jeu. Ainsi que le penalty sifflé pour une faute réelle de Nacho Monreal. Beau joueur, Wenger regrette quand même un but accordé à Gabriel Jesus alors que le passeur David Silva était hors-jeu. Ainsi que le penalty sifflé pour une faute réelle de Nacho Monreal.

