Metz : R. Cohade - "on n'a pas le niveau L1" « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 12e journée de Ligue 1, le FC Metz a lourdement chuté face à Lille (0-3) ce dimanche. Après ce gros revers contre les Lillois, le milieu de terrain messin Renaud Cohade (33 ans, 12 matchs en L1 cette saison) n'a pas masqué sa frustration. "Ça va être long... Il y a eu de bonnes choses en première période, mais le but avant la mi-temps nous fait beaucoup de mal. On a des lacunes, on n’a pas le niveau Ligue 1. C’est normal que les fans ne soient pas contents... Il reste encore 26 matchs, il va falloir encore bosser", a lâché Cohade pour beIN Sports. Actuellement 20e au classement du championnat de France, Metz reste bloqué avec seulement trois points au compteur. Actuellement 20e au classement du championnat de France, Metz reste bloqué avec seulement trois points au compteur.

