PSG : Riolo valide Rabiot en sentinelle « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Contre Angers (5-0) en Ligue 1 samedi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot (22 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) a signé une nouvelle belle performance dans le rôle de sentinelle. De quoi définitivement convaincre le consultant de la radio RMC Daniel Riolo. "Sa période actuelle est indéniablement bonne. Il va prolonger au PSG et ce sans condition. On ne va quand même pas essayer de nous faire croire que les discussions sur son poste n’ont pas existé ? Ça serait gros. Mais peu importe, si ce qui lui a trop souvent pollué la tête disparaît, lui et le PSG en profiteront. Rabiot est un 6 ! Un 6 moderne. Il l’a montré dans des gros matchs comme dans des petits comme à Angers", a apprécié Riolo. En l'absence de Thiago Motta, Rabiot a effectivement rayonné dans l'entrejeu. En l'absence de Thiago Motta, Rabiot a effectivement rayonné dans l'entrejeu.

