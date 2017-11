Nice : Favre apprécie ce succès arraché « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une série de 6 défaites consécutives toutes compétitions confondues, l'OGC Nice a renoué avec la victoire ce dimanche face à Dijon (1-0) en Ligue 1. Malgré la prestation assez moyenne de ses hommes, l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre s'est montré satisfait de ce succès. "C’est bien de faire des victoires comme ça, avec du travail. Il y a eu une petite crispation en seconde période, mais on doit vivre avec la pression. Actuellement on n’a pas l’éclat pour déstabiliser nos adversaires. Il faudra en gagner des points comme aujourd’hui", a prévenu le technicien suisse. Avec ce résultat, le Gym se donne de l'air et remonte à la 15e position. Avec ce résultat, le Gym se donne de l'air et remonte à la 15e position.

News lue par 3141 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+